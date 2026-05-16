Gökçe Güven hakkında ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından yürütülen davada önemli bir gelişme yaşandı. Mahkemede taraflar arasında sağlanan anlaşma kapsamında, Güven’e yöneltilen beş suçlamadan dördü düşürüldü.

Dava dosyasından; “Wire Fraud”, “Identity Theft”, “Visa Fraud” ve sözleşmeyle bağlantılı kimlik hırsızlığı suçlamalarının tamamen çıkarıldığı öğrenildi. Dosyada yalnızca şirketin büyüme verileri ve bazı marka ortaklıklarına ilişkin açıklamaların yeterince açık ifade edilmediğine yönelik teknik bir başlığın kaldığı aktarıldı.

MAHKEMEDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Kalder kurucusu Güven’in yargılandığı davada, New York Güney Bölgesi Savcılığı ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Böylece kamuoyunda dikkat çeken dava büyük ölçüde kapanmış oldu.

Robert Koleji ve University of California, Berkeley mezunu olan Güven, mahkemede yaptığı açıklamada hızlı büyüme sürecinde iletişim eksiklikleri yaşandığını ifade ederek, “Genç ve tek kurucu olarak süreçte yapılan eksik iletişimler için üzgünüm” dedi.

Mahkeme salonunda eski ve mevcut Kalder çalışanlarıyla aile üyelerinin Güven’e destek verdiği aktarıldı.

Dosyada dikkat çeken ayrıntılardan biri de hiçbir yatırımcının resmi şikayetçi olmaması oldu. Mahkeme kayıtlarına göre iddia edilen 6,7 milyon dolarlık yatırımcı zararının 6,1 milyon dolarının halen şirket hesaplarında bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın, şirketle anlaşmazlık yaşayan eski bir çalışanın milyonlarca dolarlık tazminat taleplerinin ardından başladığı ifade edildi.