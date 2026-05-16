Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tarafından gerçekleştirilen açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan "Genç Üniversiteli Sosyal Desteği" kapsamında eğitim yardımlarının son taksitleri öğrencilerin hesaplarına yatırıldığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Biz geldiğimizde '0'dı, yazıyla da söyleyelim 'sıfır'. Bugün itibariyle 500 bine yakın öğrenciye burs verdik. Bu sayı her sene artarak da devam ediyor. Son taksiti de yatan burslar, tüm gençlerimize hayırlı olsun."

GENÇLERE YAKLAŞIK 5 MİLYAR TL'LİK DEV DESTEK

Açıklamayla beraber paylaşılan "İBB Gençlerin Yanında" başlıklı tablo, İstanbul'da eğitim gören gençlere yönelik hayata geçirilen projelerin kapsamını da gözler önüne serdi.

Resmi verilere göre, Genç Üniversiteli Sosyal Desteği kapsamında bugüne kadar sağlanan toplam destek tutarı 4 milyar 946 milyon 349 bin 600 TL'ye ulaştı.

İBB'nin öğrencilere sunduğu diğer sosyal destek ve hizmet kalemlerinden bazıları ise infografikte şu şekilde sıralandı:

İBB Öğrenci Yurdu: 16 Adet

Sen Oku Diye Eğitim Desteği: 761 Milyon 877 Bin TL

Genç Üniversiteli Ulaşım Desteği: Aylık 119 Milyon 668 Bin TL

Rehberlik ve Tercih Danışmanlığı: 369 bin 594 gence destek

Kırtasiye Desteği: 238 bin 271 öğrenci

İBB Ders ve Teknoloji Atölyeleri: Toplamda 20 bini aşkın öğrenciye eğitim

Askıda Fatura Eğitim Destek Paketi: 83 binden fazla destek