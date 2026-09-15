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Bireysel kredi ve kredi kartı borçlarındaki yükseliş sürerken, ödemelerini zamanında gerçekleştiremeyenlerin sayısında da dikkat çekici artış yaşandı. YENİ Parti TBMM Grubu tarafından hazırlanan Ekonomi Raporu'nda vatandaşların borçluluğu, icra dosyaları ve işsizlik ödeneği başvurularına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Raporda yer alan verilere göre, tüketicilerin bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları 28 Ağustos-4 Eylül haftasında 32,6 milyar lira arttı. Böylece söz konusu borçların toplamı 7 trilyon 316 milyar liraya çıktı.

Varlık yönetim şirketlerine devredilen borçların da hesaba katılmasıyla vatandaşların toplam finansal borcu 7 trilyon 449 milyar liraya ulaştı.

8 AYDA 1,7 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAKİBE ALINDI

Borçlarını vadesinde ödeyemeyenlerin sayısı da yükseldi. Yılın ilk sekiz ayında 740 bin kişi bireysel kredi borcu, 979 bin kişi ise kredi kartı borcu nedeniyle takibe alındı.

Böylece iki kategoride kayıtlara geçen kişi sayısı toplamda 1 milyon 719 bine ulaştı.

İCRA DAİRELERİNE 7,1 MİLYON YENİ DOSYA

UYAP verilerine göre 1 Ocak-11 Eylül döneminde icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 7 milyon 132 bine yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde 6 milyon 960 bin yeni dosya açılmıştı.

İcra dairelerinde derdest durumda bulunan toplam dosya sayısı ise 11 Eylül itibarıyla 26 milyon 191 bine çıktı. Açık dosya sayısındaki son bir yıllık artış 1 milyon 671 bin olarak kaydedildi.

1,2 MİLYON KİŞİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURDU

Raporda işsizlik ödeneğine ilişkin rakamlar da yer aldı. Buna göre yılın ilk sekiz ayında işini kaybeden 1 milyon 223 bin kişi işsizlik ödeneği almak için başvuruda bulundu.

Türkiye'nin dış borç faiz ödemelerine de değinilen raporda, yılın ilk yedi ayında 14,7 milyar dolarlık faiz ödemesi yapıldığı belirtildi. Yıllık dış borç faiz ödemesinin ise 25 milyar doların üzerine çıkmasının beklendiği ifade edildi.