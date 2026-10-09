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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Vatan Partisi Bilecik İl Başkanlığı, Atatürk Parkı’nda düzenlediği basın açıklamasında, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından gerçekleştirilen 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu’na tepki gösterdi. Açıklamada, devlet kurumlarının dini cemaatlerle ilişkileri eleştirilirken, Türkiye’nin bağımsızlığının, laikliğin ve millet egemenliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Vatan Partisi Bilecik İl Başkanlığı tarafından Atatürk Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirildi.

Açıklamada, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından 4-6 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen, “Küresel Krizlere Kur’anî Çözümler” başlıklı 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu eleştirildi.

Parti tarafından yapılan açıklamada, sempozyuma devlet kurumlarının destek verdiği öne sürülerek, bu tür organizasyonların Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesiyle bağdaşmadığı savunuldu.

“Türkiye’nin Geleceği Laikliğin ve Millet Egemenliğinin Güçlendirilmesindedir”

Sempozyumun içeriği ve Said Nursi’nin düşünceleri hakkında sert eleştirilerin yöneltildiği açıklamada, geçmişte FETÖ ile yaşanan süreç hatırlatılarak devletin dini yapılanmalarla ilişkilerinde dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, “Türkiye’nin geleceği emperyalist merkezlerle iş birliği kuran cemaatlerin siyasi ağırlığının artırılmasında değil, bağımsız devletin, laikliğin ve millet egemenliğinin güçlendirilmesindedir. Saidi Nursi çizgisine devlet desteği sağlanarak Türkiye’nin birliği ve bağımsızlığı sağlanamaz.” İfadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu sempozyuma verilen desteklerin geçmişte dini yapılanmalarla kurulan ilişkileri hatırlattığı ileri sürülerek, benzer hataların tekrarlanmaması gerektiği savunuldu.

“CUMHURİYETİMİZİN BİRİKİMİNİ CEMAATLERİN SİYASİ İTİBARINA FEDA EDEMEZSİNİZ”

Hükümete yönelik eleştirilerin de yer aldığı açıklamada, Cumhuriyetin temel değerlerinin korunması gerektiği vurgulandı.

Vatan Partisi Bilecik İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Buradan AKP hükümetine sesleniyoruz; eğer Saidi Nursi’den medet umuyorsanız çok yanlış bir yoldasınız. Cumhuriyetimizin birikimini cemaatlerin siyasi itibarına feda ederek çıkış bulamazsınız.”

Cumhurbaşkanının iç cephenin güçlendirilmesine yönelik açıklamalarına da değinilen basın açıklamasında, toplumsal birlikteliğin dini cemaatler üzerinden sağlanamayacağı savunuldu.

EKONOMİ POLİTİKALARI VE FİNANSMAN SİSTEMİ DE ELEŞTİRİLDİ

Basın açıklamasında Türkiye’nin ekonomik sorunlarına da değinildi.

Artan hayat pahalılığı, enflasyon, asgari ücret ve vatandaşların geçim sıkıntısına dikkat çekilirken, finans sektöründe yaşandığı öne sürülen usulsüzlükler de gündeme getirildi.

Bazı kişi ve kuruluşların finansal işlemleri üzerinden çeşitli iddiaların dile getirildiği açıklamada, bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde ayrıca bir basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

“ÇÖZÜMÜ BİLİMDE, HUKUKTA VE ÜRETİMDE ARAYACAĞIZ”

Türkiye’nin dış politikada karşı karşıya bulunduğu gelişmelerin de değerlendirildiği açıklamada, ABD ve İsrail’in bölgedeki politikaları eleştirildi.

Küresel sorunların yalnızca belirli bir inanç grubunun bakış açısıyla çözülemeyeceği savunularak, insan hakları, sosyal adalet, bağımsızlık ve uluslararası hukuk temelinde ortak çözümler geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“İşte bizler bilimde, evrensel insan onurunda, hukukta, üretimde, sosyal adalet temelli eşitlikte, millilikte, karşılıklı egemenlik ve bağımsızlığa saygıda ortak referanslar üreteceğiz.”

“İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY BİLİMDİR, ADALETTİR VE LAİK CUMHURİYETTİR”

Basın açıklamasının son bölümünde Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetin kuruluşunda verdiği mücadeleye vurgu yapılarak, laiklik ve bağımsızlık ilkelerinin korunması gerektiği belirtildi.

Basın açıklamasının sonunda, “Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde emperyalizme karşı kanla, canla mücadele ederek kurulmuştur. Bu mirası oy hesaplarına, cemaat pazarlıklarına feda edemeyiz. İhtiyacımız olan şey bilimdir, adalettir, vatanımızın bütünlüğüdür, vatandaşlık hukukudur ve laik Cumhuriyet ve üretimde birleşmektir.” İfadelerine yer verildi.

Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen basın açıklaması, “Yaşasın tam bağımsız laik Türk Cumhuriyeti! Yaşasın Türk Milleti!” ifadeleriyle sona erdi.