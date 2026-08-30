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Kaynak: AA

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve yan yolları saat 07.00’den itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yollar programın sona ermesine kadar kapalı kalmaya devam edecek.

Bayram kutlamaları nedeniyle saat 07.00'den itibaren Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvar yan yolları her iki istikamette trafiğe kapatıldı.

Söz konusu yollar, program bitimine kadar kapalı kalacak.

Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 Hal Yolu, Fevzipaşa ile Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Bu arada, polis ekipleri kutlama alanında güvenlik önlemi aldı.