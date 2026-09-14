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Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” adıyla tanınan ve daha önce tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi, sosyal medya fenomeni Çağla Öz Tançalan da soruşturma kapsamında tutuklandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlaması kapsamında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Çağla Öz Tançalan’ın yanı sıra altınların bulunduğu evin sahibi S.A., Tançalan’ın kayınvalidesi N.O. ve kuzeni M.T. de gözaltına alındı.

ÇAĞLA ÖZ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerin Van Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen Çağla Öz Tançalan hakkında tutuklama kararı verildi. Öz, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.

Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar, 12 Eylül'de Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi gözaltına alınmıştı.

İki gün önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan da dün Van'a getirilmişti.