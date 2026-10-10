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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında, Antalya'daki bir iş yerinde yüklü miktarda para bulundu. Arama, daha önce tutuklanan Hakkı Doğan'ın ifadesi doğrultusunda gerçekleştirildi.

Soruşturma, kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın yönettiği değerlendirilen yapı ve bağlantılı şüphelilere yönelik sürdürülüyor.

ANTALYA'DAKİ İŞ YERİNDE 1,5 MİLYAR TL DAHA BULUNDU

Hakkı Doğan'ın ifadesinde yer verdiği iş yerindeki aramada, 1 milyar 541 milyon 395 bin TL tutarında para ele geçirildi.

Soruşturmanın önceki aşamasında, 26 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'daki iki otomobilde gerçekleştirilen aramalarda 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin ABD doları bulunmuştu. Bu paraların, o tarihteki döviz kuru üzerinden yaklaşık 934 milyon TL değerinde olduğu ifade edilmişti.

Antalya'da bulunan parayla beraber, açıklanan TL karşılıkları üzerinden hesaplanan nominal toplam 2 milyar 475 milyon 395 bin TL'ye ulaştı. Bu hesap, ele geçirilen banknotların tamamının gerçek olduğunun doğrulandığı anlamına gelmiyor.

Ele geçirilen dövizlerin bir bölümünün sahte olduğu ile ilgili bilgiler sonrası inceleme başlatıldı.

Söz konusu banknotların miktarı ve hangi işlemlerde kullanılmış olabilecekleri araştırılıyor. Bu inceleme, şüpheli kişilerin yüksek miktarda nakit para göstererek kişilerden para temin ettikleri yönündeki iddialar bakımından da önem taşıyor.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMEDE PARA GÖSTEREREK GÜVEN KAZANDIĞI İDDİASI

Soruşturmanın, Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran bir kişinin şikayeti üzerine başlatıldığı ifade edildi. Müşteki, kaynağı belirsiz paraların yasa dışı yöntemlerle yurt içine getirildiğini ve ülke içinde transfer edildiğini beyan etti.

Öte yandan şikayetçi Tançalan'ın görüntülü görüşmelerde kendisine yüksek miktarda nakit para göstererek güvenini kazandığını, daha sonra kendisinden para alarak dolandırdığını iddia etti.

Hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından gözaltına alınan Hakkı Doğan da ifadesinde, Tançalan'ın yurt dışından yasa dışı yöntemlerle getirildiğini öne sürdüğü paraların ülke içindeki transfer faaliyetlerinde bulunduğunu iddia etti.

Doğan, çeşitli kişilere yüksek miktarda döviz gösterilerek para transferi yapıldığı izlenimi oluşturulduğunu ve bu yöntemle kişilerden para alındığını savundu.

HAKKI DOĞAN YER GÖSTERDİ, İKİ OTOMOBİLDE ARAMA YAPILDI

Doğan'ın paraların saklandığı yerleri göstermeyi kabul etmesi üzerine, 26 Eylül 2026'da İstanbul'da iki otomobilde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda avro ve ABD dolarının yanı sıra suçta kullanıldığı değerlendirilen iki otomobile de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Doğan tutuklandı. İfadesi ve yeni bulgular doğrultusunda soruşturma genişletildi.

5 İLDE OPERASYON 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Tançalan'ın yönettiği değerlendirilen yapıya yönelik 6 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Şüpheli kişilerden 9 Ekim 2026'da Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İzzet Karataş, Oğuzhan İkiz, Zeynalabedin Tançalan, Ferhat Polat, Nilgün Oya, Ramazan Tuğay, Cemal Kuru ve Ozan Demirel tutuklandı.

Fatmanur Tançalan hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Daha önce tutuklanan Hakkı Doğan ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 9'a yükseldi.

Çağla Öz Tançalan, Muhammet Sait Tançalan ve Emine Çakaner'in de aralarında bulunduğu diğer şüphelilere yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

PARANIN KAYNAĞI VE OLASI YENİ MAĞDURLAR ARAŞTIRILIYOR

Başsavcılık, ele geçirilen paraların hangi yöntemlerle temin edildiğini, gerçeklik durumunu ve şüphelilerin finansal bağlantılarını araştırıyor. Tançalan'ın çevresinde bulunduğu değerlendirilen kişilerin para hareketleri ve olası bağlantıları da inceleme kapsamında bulunuyor.

Şüpheli kişilerin benzer yöntemlerle başka kişileri mağdur edip etmediklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.