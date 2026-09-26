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Kaynak: DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan yürütülen soruşturmada Sarıyer Maslak'ta tespit edilen araçlarda yapılan aramada 934 milyon TL tutarında dövize el konuldu.

“Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’a yönelik düzenlenen yeni operasyonda Tançalan’a ait paraların İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi’nde bulunan araçlarda saklandığı tespit edildi.

Araçlardan çıkan paraların dökümü şöyle:

•⁠ ⁠20 bin adet 500 euro: 10 milyon euro

•⁠ ⁠29 bin 300 adet 200 euro: 5 milyon 860 bin euro

•⁠ ⁠3 bin 200 adet 100 euro: 320 bin euro

•⁠ ⁠5 bin 200 adet 50 euro: 260 bin euro

•⁠ ⁠7 bin adet 100 dolar: 700 bin dolar

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