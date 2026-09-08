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Kaynak: Haber Merkezi

Van'da sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tançalan, Muradiye'deki evinde saat 03.00 sıralarında gözaltına alındı.

Tançalan hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilirken, soruşturma kapsamında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamasının da yöneltildiği aktarıldı.

MASAK DA İNCELEME BAŞLATTI

Tançalan'ın yüksek miktardaki altınları, düğünde takılan takılar ve mal varlığına ilişkin MASAK tarafından inceleme başlatıldı.

Tançalan'ın sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile düğünü öncesinde düzenlenen kına gecesi de daha önce gündem olmuştu. Gecede kullanılan çok sayıda altın ve gösterişli takılar sosyal medyada dikkat çekmişti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Fatih Tançalan, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.