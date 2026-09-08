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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalarda dile getirdiği iddialar hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklamasına göre Çelik, CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın kendisini aradığını öne sürdü.

"SAVCI BENİ TUTUKLAMAYLA TEHDİT ETTİ" İDDİASI

Çelik, Aydın'ın telefon görüşmesinde kendisine, "Savcı beni tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum" dediğini iddia etti.

Çelik ayrıca Aydın'ın kendisini aradığında ağladığını ve AKP'ye geçişinin ardından bu ifadeleri kullandığını ileri sürdü.

AYHAN AYDIN İFADEYE ÇAĞRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında Çelik'in açıklamalarında adı geçen Ayhan Aydın'ın, iddialara ilişkin ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hazır edilmesi için talimat verildiği bildirildi.