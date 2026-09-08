Yeniçağ Gazetesi
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Adana'da dava öncesi can pazarı: Silahlar ve döner bıçakları çekildi: 1 ölü 7 yaralı

Adana'da daha önce aralarında husumet bulunan iki aile, adliyedeki duruşma öncesinde karşı karşıya geldi. Silah ve döner bıçaklarının kullanıldığı kanlı kavgada Cebrail Timi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
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Adana'da dava öncesi can pazarı: Silahlar ve döner bıçakları çekildi: 1 ölü 7 yaralı - Resim: 1

Adana’da adliyede görülecek duruşma öncesi sokakta karşılaşan taraf aileler arasında çıkan silahlı kavgada Cebrail Timi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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Adana'da dava öncesi can pazarı: Silahlar ve döner bıçakları çekildi: 1 ölü 7 yaralı - Resim: 2

Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki Adana Adliyesi yakınında bir ara sokakta meydana geldi.

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Adana'da dava öncesi can pazarı: Silahlar ve döner bıçakları çekildi: 1 ölü 7 yaralı - Resim: 3

2 ay önce yaşanan kavga nedeniyle görülecek davanın duruşması için adliyeye gelen husumetli iki aile, ara sokakta karşı karşıya geldi, taraflar arasında tartışma çıktı.

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Adana'da dava öncesi can pazarı: Silahlar ve döner bıçakları çekildi: 1 ölü 7 yaralı - Resim: 4

Büyüyen tartışma, tabancalı-döner bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Cebrail Timi hayatını kaybetti.

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Adana'da dava öncesi can pazarı: Silahlar ve döner bıçakları çekildi: 1 ölü 7 yaralı - Resim: 5

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Adana'da dava öncesi can pazarı: Silahlar ve döner bıçakları çekildi: 1 ölü 7 yaralı - Resim: 6

Polis, olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Adana'da dava öncesi can pazarı: Silahlar ve döner bıçakları çekildi: 1 ölü 7 yaralı - Resim: 7
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Adana'da dava öncesi can pazarı: Silahlar ve döner bıçakları çekildi: 1 ölü 7 yaralı - Resim: 8
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Adana'da dava öncesi can pazarı: Silahlar ve döner bıçakları çekildi: 1 ölü 7 yaralı - Resim: 9
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Adana'da dava öncesi can pazarı: Silahlar ve döner bıçakları çekildi: 1 ölü 7 yaralı - Resim: 10
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