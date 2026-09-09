Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji uyardı, yasaklar art arda geldi: İstanbul'da deniz planı yapanlar dikkat

Meteoroloji uyardı, yasaklar art arda geldi: İstanbul'da deniz planı yapanlar dikkat

Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Kaynak: AA
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Meteoroloji uyardı, yasaklar art arda geldi: İstanbul'da deniz planı yapanlar dikkat - Resim: 1

İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki üç ilçesinde deniz keyfine 2 günlük ara verildi.

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Meteoroloji uyardı, yasaklar art arda geldi: İstanbul'da deniz planı yapanlar dikkat - Resim: 2

Yüksek dalgalar nedeniyle Beykoz, Sarıyer ve Şile'de vatandaşların denize girmesi geçici olarak yasaklandı.

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Meteoroloji uyardı, yasaklar art arda geldi: İstanbul'da deniz planı yapanlar dikkat - Resim: 3

Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 09.09.2026 (Çarşamba), 10.09.2026 (Perşembe) günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Meteoroloji uyardı, yasaklar art arda geldi: İstanbul'da deniz planı yapanlar dikkat - Resim: 4

Sarıyer Kaymakamlığı'nın açıklamasında ise, "Son meteorolojik, değerlendirmeler doğrultusunda. 09.09.2026 Çarşamba günü ve 10.09.2026 Perşembe günü bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Çarşamba ve Perşembe günleri geçici olarak Sarıyer sınırları ilçesinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişine kapatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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Meteoroloji uyardı, yasaklar art arda geldi: İstanbul'da deniz planı yapanlar dikkat - Resim: 5

Şile'de de 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

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