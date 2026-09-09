Meteoroloji uyardı, yasaklar art arda geldi: İstanbul'da deniz planı yapanlar dikkat

Sarıyer Kaymakamlığı'nın açıklamasında ise, "Son meteorolojik, değerlendirmeler doğrultusunda. 09.09.2026 Çarşamba günü ve 10.09.2026 Perşembe günü bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Çarşamba ve Perşembe günleri geçici olarak Sarıyer sınırları ilçesinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişine kapatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.