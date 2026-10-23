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Kaynak: AA

Gürpınar ilçesinin Çavuştepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Aynı yöne giden TIR’la, yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, savrulup şarampole yuvarlanan minibüsteki 11 kişi yaralandı. 1 kişinin öldüğü kaza yerine sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi Gürpınar İtfaiye Şefliği ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Çarpışmanın etkisiyle yolun kenarındaki tarlaya savrulan iki araçtaki 12 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.