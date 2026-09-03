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Kaynak: AA / DHA / İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleriyle koordineli olarak dron destekli izleme çalışması gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında bir kişinin yasa dışı şekilde yırtıcı kuş avladığı tespit edildi.

3 CANLI GÜVERCİN KURTARILDI

Yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen kişiye idari para cezası uygulanırken ayrıca tazminat kararı verildi. Avda tuzak olarak kullanılan 3 canlı kaya güvercini ile çeşitli av malzemelerine de el konuldu.

Kontrol altına alınan kaya güvercinleri sağlık kontrolünden geçirildi. Herhangi bir sorun bulunmayan güvercinler, işlemlerin ardından doğal yaşam alanlarına yeniden bırakıldı.

DKMP ekiplerinin yaban hayatının korunmasına yönelik denetim ve izleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.