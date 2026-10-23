Kaynak: DHA

Bitlis ve Van’ın serin yaylalarında yaz boyunca konaklayan göçer aileler, havaların soğumasıyla birlikte kışlık memleketlerine doğru dönüş yolculuğuna geçti. Binlerce küçükbaş hayvandan oluşan sürüleriyle yola koyulan göçerler, aylar sürecek zorlu yürüyüşün ardından başta Siirt olmak üzere Güneydoğu’daki sıcak illere ulaşmayı hedefliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kavurucu sıcaklarından korunmak ve hayvancılıkta verimi artırmak amacıyla ilkbaharda Doğu Anadolu’nun yüksek yaylalarına çıkan göçerler, yaklaşık 6 aylık konaklama süresini tamamladı. Sonbaharın gelmesiyle birlikte çadırlarını toplayan aileler, 2 ila 3 ay sürmesi beklenen zorlu bir göç maratonuna başladı. Zaman zaman ana yollardan, ağırlıklı olarak ise kırsal ve engebeli arazilerden ilerleyen göçer aileler, hem doğa şartlarıyla mücadele ediyor hem de sürülerin güvenliğini sağlamak için gece gündüz mesai harcıyor.

KIŞTAN ÖNCE MEMLEKETLERİNE GİDECEKLER

Doğayla iç içe fakat zor şartlar altında süren bu yolculukta aileler, bir yandan ana geçim kaynakları olan hayvanlarının sağlığını ve güvenliğini kollarken, diğer yandan üretimlerini sürdürmenin mücadelesini veriyor. Van ve Bitlis yaylalarına veda eden göçerlerin, bu zorlu yürüyüşü aralık ayının sonlarına doğru tamamlayarak Siirt’teki kışlık alanlarına ulaşmaları öngörülüyor.