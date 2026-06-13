Kaynak: İHA

Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalinin, neslini sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiği zorlu ve hayranlık uyandıran yolculuğu sürüyor. Her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasındaki üreme ve yumurtlama döneminde avlanması kesinlikle yasak olan bu balık türü, yumurtalarını bırakabilmek için göle dökülen tatlı sulara doğru akın ediyor.

Yumurtlama sürecinde akarsuların akış yönünün tersine doğru yüzerek engelleri zıplayarak aşmaya çalışan inci kefali sürüleri, bu yolculuk sırasında martıların engeliyle karşılaşıyor. Van'ın Erciş ilçesinde yer alan Deli Çay üzerindeki balık bendi mevkiinde akıntıyı geçmekte zorlanan balıklar, martıların avı oluyor. Havada ve su yüzeyinde yaşanan bu amansız hayatta kalma mücadelesi, alanı ziyaret eden vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Erciş ilçesindeki balık bendi, bu eşsiz doğa olayına tanıklık etmek isteyen fotoğraf sanatçılarının da uğrak noktası haline geldi. Bitlis, Van ve çevre illerden bölgeye gelen çok sayıda fotoğrafçı, martıların avlanma anlarını ve balıkların uçarcasına sergilediği refleksleri yakalayarak arşivlerine ekliyor.

Bölgeyi ziyaret eden Ahlat Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Özkan Olcay da martıların balık avını kendi objektifiyle kayıt altına aldı. Olcay'ın çektiği fotoğraf karelerinde, akıntıya karşı zıplayarak var olma mücadelesi veren inci kefalleri ile onları havada yakalamaya çalışan martıların aksiyon dolu anları saniye saniye görüntülendi.