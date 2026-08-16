Kaynak: İHA

Van Gölü’nde acı olay! 2 kardeş boğuldu: Babaları kurtarmak isterken ölümden döndü

Olay, Tuşba ilçesi Amik Kalesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Semih Açan ile 24 yaşındaki Mert Açan, serinlemek amacıyla Van Gölü'ne girdi. Daha sonra iki kardeş suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden baba S.A., oğullarını kurtarmak için göle girdi. Ancak güçlü akıntı ve derin su nedeniyle baba da boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

BABANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan baba ve iki oğlu, ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 yaşındaki Semih Açan ile 24 yaşındaki Mert Açan hayatını kaybetti. Baba S.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşları uyararak, cankurtaran hizmeti bulunmayan ve yüzülmesi önerilmeyen bölgelerde göle girilmemesi gerektiğini belirtti.