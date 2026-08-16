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Kaynak: AA

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yer alan İznik Gölü Dutluca sahilinde öğle saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. Gemlik’ten ailesiyle piknik amacıyla bölgeye gelen 26 yaşındaki Enes Abakay, serinlemek amacıyla suya girdi.

Bir müddet sonra genç adamın gölde gözden kaybolması üzerine yakınları zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese yönlendirilen jandarma ekiplerine, arama ve kurtarma işlemleri için polis dalgıç timleri de katıldı.

Ekiplerin suda yürüttüğü titiz tarama sonucunda Abakay’ın cansız bedenine kıyı çizgisinden ortalama 20 metre mesafede ulaşıldı. Dalgıçlarca kıyıya çıkarılan naaş, otopsi ve işlemler için Orhangazi Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Evlatlarının vefat haberini alan Abakay ailesi sahil şeridinde büyük hüzün yaşarken, kolluk kuvvetleri vakaya ilişkin tahkikat başlattı.