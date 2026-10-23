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Güney Kore’deki Kyung Hee Üniversitesi’nden Elijah Jeong-hyun Kim liderliğindeki araştırma ekibi, Vincent van Gogh’un “Yıldızlı Gece” tablosundaki gök cisimlerinin konumunu inceledi. Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmaya göre tablodaki yıldız dizilimi ve Ay’ın konumu, 1889 yılının Temmuz ayındaki şafak vaktindeki gökyüzüyle örtüşüyor.

HYADES KÜMESİ VE AY’IN KONUMU İNCELENDİ

Araştırmacılar, eserdeki gök cisimlerinin yerleşimini dönemin astronomik verileri ve bilgisayar destekli gökyüzü rekonstrüksiyonlarıyla karşılaştırdı. Tablonun merkezinde yer alan yıldız grubunun, daha önce düşünüldüğü gibi Koç takımyıldızına değil, Boğa takımyıldızındaki V biçimli Hyades yıldız kümesine ait olduğu belirlendi.

Tabloda yer alan ince hilal biçimindeki Ay’ın konumu ise daha önce kabul gören Haziran ayı görünümlerinden çok Temmuz ayındaki gökyüzü dizilimiyle uyumlu bulundu. Fransa’da gerçekleştirilen saha çalışmaları ve ufuk çizgisi açıları esas alındığında, tablodaki Ay, Venüs ve Hyades kümesinin en güçlü eşleşmeyi 22 Temmuz 1889 civarındaki şafak vaktinde verdiği saptandı.

TABLONUN YAPIM SÜRECİNE İLİŞKİN YENİ İHTİMAL

Elde edilen veriler, Van Gogh’un tek bir ana ait görünümü doğrudan aktarmak yerine, Haziran ayında başladığı tablo üzerinde Temmuz boyunca da çalışmış olabileceğini gösteriyor. Sanatçının farklı tarihlerde gözlemlediği gökyüzü detaylarını tek bir tuvalde birleştirmiş olabileceği ihtimali öne çıkıyor.

Uzmanlar, tarihî tablolardaki astronomik unsurların bu tür yöntemlerle incelenmesinin, sanatçıların gözlem ve hayal gücü arasındaki dengeyi anlamak açısından bilim ile sanat tarihi arasında köprü kurduğunu belirtiyor.