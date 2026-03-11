Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u Mario Lemina'nın golüyle yenerek rövanş öncesi evinde avantajı kaptı.
Liverpool kaptanı Virgil Van Dijk karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
VAN DIJK: 'HER ŞEY HAFTAYA BELLİ OLACAK'
Hollandalı stoper, RAMS Park'ta Liverpool taraftarlarının desteğine alkışla karşılık verdiği fotoğrafını paylaşarak, "Her şey haftaya belli olacak." ifadeleriyle Galatasaray'a meydan okudu.
Van Dijk'ın paylaşımı şu şekilde: