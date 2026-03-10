Liverpool'a karşı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını Lemina'nın golüyle 1-0 kazanan Galatasaray'da maça Barış Alper Yılmaz'ın performansı damga vurdu.

LIVERPOOL SAVUNMASINA ZORLUK ÇIKARDI

Okan Buruk'un sağ kanatta görevlendirdiği milli yıldız, Liverpool'un Macar sol beki Milos Kerkez'e karşı büyük üstünlük kurdu.

ÖNCE KERKEZ'E SONRA VAN DIJK'A SARI KART ALDIRDI

Birçok kez karşı karşıya geldiği rakibini zor durumda bırakan Barış Alper Yılmaz 33. dakikada Kerkez'e sarı kart aldırdı.

Barış Alper'in maçın ikinci yarısında da Liverpool kaptanı Virgil Van Dijk ile ikili mücadeleleriyle dikkat çekti. Milli oyuncuyu tutmakta zorlanan Hollandalı savunmacı da 55'inci dakikada Barış Alper'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU ALANDA ZİRVEDE

Opta'nın verilerine göre; Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde maruz kaldığı fauller sonrası rakibine en fazla kart aldıran oyuncu konumunda bulunuyor.

BARIŞ ALPER DEVLER LİGİ'NDE TOPLAM 7 SARI, 1 KIRMIZI KART GÖSTERTTİ

Barış Alper Yılmaz şu ana kadar bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı rakiplerinin toplamda 7 sarı kart, 1 kırmızı kart görmesine sebep oldu.