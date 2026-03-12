Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ve Türkiye’nin güvenlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Irak, Suriye ve İran’da yaşanan süreçlerden ders çıkarılması gerektiğini söyleyen Özdağ, Türkiye’nin milli güvenliğini güçlendirecek adımların hızla atılması gerektiğini ifade etti.

Özdağ, devletlerin en kötü senaryolara göre yönetilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Devletler en kötü durum senaryosuna göre yönetilir. Pollyannacılık oynayarak, iyimserlikle devlet yönetemezsiniz. En kötü durum senaryosuna hazır olacaksınız ve ona göre kararlarınızı alacaksınız. Yapmamız gereken birinci şey parlamenter demokrasiye hızla dönmek. Amerika Birleşik Devletleri’nin son 36 yılda saldırdığı devletlerin hiçbiri parlamenter demokrasiyle yönetilmiyordu. Hepsi başkanlık sistemi ile yönetiliyordu. Parlamenter demokrasi Türkiye için aynı zamanda bir milli güvenlik rejimidir.”

“MİLLİ BİRLİK SAĞLANMALI”

Özdağ, Türkiye’de toplumsal birlik ve güvenlik politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek: “Düşman ceza hukuku uygulamalarını hemen sona erdireceksiniz ve milli birliği sağlayacaksınız. PKK ile müzakere değil mücadele edeceksiniz. Türkiye’yi etnik ve mezhepsel fay hatlarına bölecek düzenlemelerden kaçınılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Özdağ, askeri sağlık sisteminin yeniden kurulması ve GATA’nın tekrar açılması gerektiğini söyledi.

“SAVUNMA KAPASİTESİ ARTIRILMALI”

Türkiye’nin hava savunma sistemleri konusunda hızla güçlenmesi gerektiğini belirten Özdağ, NATO’ya bağımlılığın azaltılması gerektiğini dile getirdi. “Türkiye üzerinden uçan füzeleri kim düşürüyor? NATO düşürüyor. NATO düşürmese bu füzeleri kim vuracak? İşte bu kabiliyete hızla sahip olmalıyız.”

Özdağ ayrıca Altay tankının seri üretime geçirilmesi ve 5’inci nesil savaş uçağı projesinin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

“ORGANİZE SUÇLA MÜCADELE EDİLMELİ”

Organize suç örgütleri, uyuşturucu ve sanal kumar çeteleriyle mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Özdağ, bu yapıların Türkiye’nin güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Özdağ ayrıca Türkiye’nin Azerbaycan ve Pakistan ile askeri ve siyasi iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Konuşmasının sonunda Zafer Partisi’ne destek çağrısı yapan Özdağ, “Zafer Partisi bu politikaları hayata geçirecek kadrolara ve programa sahiptir” dedi.