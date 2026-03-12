İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim yeni bir aşamaya taşındı. Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığı bilgilere göre İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki bazı yerleşimlere doğru kara birlikleriyle ilerleme kaydetti.

Bölgedeki askeri hareketliliğin hava saldırılarıyla eş zamanlı sürdüğü belirtilirken, İsrail savaş uçaklarının Lübnan’ın güneyindeki çeşitli noktalara yönelik bombardımanını yoğunlaştırdığı bildirildi.

Çatışmaların tırmanması, 2 Mart’ta Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine doğru atılan füzelerin tespit edilmesi ve sınır hattında sirenlerin devreye girmesiyle başlamıştı. Bu gelişmenin ardından İsrail ordusu, Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları başlatmış ve başkent Beyrut da hedef alınmıştı. İsrail yönetimi, havadan ve denizden yürütülen operasyonların ardından kara harekâtını genişletme kararı aldı.

TAMPON BÖLGE PLANI

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Hizbullah ile artan çatışmaların ortasında Lübnan’ın güneyinde bir “tampon bölge” oluşturmayı hedeflediklerini duyurdu. Planın, İsrail sınırındaki yerleşimlere yönelik saldırıları önlemeyi amaçladığı ifade edildi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın orduya, sınır hattındaki güvenliği sağlamak amacıyla Lübnan içinde bazı stratejik noktaların ele geçirilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Bölgede gerilimin yükselmesiyle birlikte çatışmaların önümüzdeki günlerde daha da genişleyebileceği değerlendiriliyor.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNE KONUŞLANDILAR

İsrail ordusuna göre, Kuzey Komutanlığı’na bağlı piyade, zırhlı ve mühendislik birlikleri çarşamba günü Lübnan’ın güneyindeki çeşitli noktalara konuşlandırıldı.

İsrail ordusu sözcüsü Effie Defrin, planın amacının “İsrailli siviller ile Hizbullah’tan gelebilecek tehditler arasında bir tampon oluşturmak” olduğunu söyledi.

Beyrut’taki diplomatik kaynaklara göre İsrail, Lübnan'ın güneyinde 10 ila 15 kilometre derinliğe kadar ilerlemeyi planlıyor.

'1982'DEKİ İŞGAL PLANI DEVREYE GİREBİLİR'

1982'de İsrail Lübnan'ı işgal etmiş 20 km kadar derinliğe kadar ki kısmı kontrol etmişti. Uzmanlar 82 yılına benzer bir yapı kurulacağını iddia ediyor

Bir Lübnanlı askeri kaynak, İsrail’in güneyde yeniden geniş bir güvenlik kuşağı kurmaya çalışabileceği endişesini dile getirdi.

Hizbullah çarşamba günü yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki iki kasabada İsrail tanklarını hedef aldığını ve İsrail birlikleriyle doğrudan çatışmaya girdiğini duyurdu.