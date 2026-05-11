Şanlıurfa ve sınır bölgesinde ticaretin ve sosyal ilişkilerin canlanması adına kritik bir adım atıldı. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle kapısına kilit vurulan Akçakale Gümrük Kapısı, yarın sabah itibarıyla pasaportlu giriş ve çıkışlara ev sahipliği yapmaya başlıyor.

PASAPORTLA KİMLER GEÇEBİLECEK?

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kapıdaki yeni uygulama belirli grupları kapsayacak. Yarından itibaren pasaportuyla müracaat ederek giriş-çıkış yapabilecek kişiler şunlar:

Türk vatandaşları, Çifte vatandaşlığı bulunan Suriye vatandaşları,

Türkiye’de geçerli ikamet veya çalışma izni olan Suriye vatandaşları.

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİLER İÇİN BAŞVURU ŞARTI

Pasaportla geçiş hakkı bulunmayan, ancak "geçici koruma statüsü" altında olan Suriye vatandaşları için ise süreç farklı işleyecek. Bu gruptaki kişilerin ticari, taziye veya diğer insani nedenlerle geçiş talepleri, Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki İnsani Yardım ve Koordinasyon Merkezi'ne yapılacak başvuruların ardından ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek.

2014'TEN BU YANA "KISMİ" HİZMET VERİYORDU

Akçakale Gümrük Kapısı, 2014 yılında güvenlik gerekçesiyle sivil ve ticari trafiğe kapatılmıştı. Bu süre zarfında sadece bölgedeki operasyonel süreçler, insani yardım tırları ve kamu görevlilerinin kontrollü geçişleri için kullanılan kapının yeniden sivil ulaşıma açılması, bölge esnafı ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Sınır kapısındaki bu hareketliliğin, bölgedeki insani koordinasyonun yanı sıra yerel ekonomiye de nefes aldırması bekleniyor.