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AK Partili Adem Korkmaz, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisini tehdit ettiğini öne

sürerek yakın koruma talep etmişti. AK Partili vekil koruma talebini geri çekti.

NE OLMUŞTU?

AK Partili Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Burdur’un köylerindeki su sayaçlarının Valilik tarafından değiştirilmek istendiğini, vatandaşın belli bir firmaya yönlendirildiğini söyledi. Buna karşı çıktığı için Vali Tülay Baydar Bilgihan’ın kendisine “Seni götürürüm” dediğini öne süren Korkmaz, 10 Eylül’de Ankara Valiliği’ne başvurup, “Açık tehdit, hayati tehlike var” diyerek koruma polisi istemişti.

TÜLAY BAYDAR BİLGİHAN KİMDİR?

Tülay Baydar Bilgihan 1979 yılında Ağrı'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Üç yıllık staj döneminde henüz 21 yaşındayken Balıkesir'in Gömeç ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı. Asaleten ilk olarak Isparta'nın Yenişarbademli ilçesine atandı. 2004 yılının başında Köprüköy kaymakamı oldu. Köprüköy'de yeşil kart çalışmalarıyla birlikte okuma yazma seferberliği de başlattı. 2005-2007 yılları arasında Hekimhan kaymakamlığı yaptı. İngiltere'ye giderek Portsmouth Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı görevindeyken, 19 Eylül 2024 tarihli ve 32667 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2024/321 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Burdur Valisi olarak atandı. Tülay Baydar Bilgihan evli ve iki çocuk annesidir.