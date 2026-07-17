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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Yılmaz / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İnhisar Kaymakamı Esra Polat’a iade-i ziyarette bulundu.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen ziyarette, İnhisar ilçesinde yürütülen kamu hizmetleri ile devam eden çalışmalar ele alındı. İlçedeki mevcut projeler ve planlanan faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Sözer, Kaymakam Esra Polat’a görevinde başarılar dileyerek çalışmalarında kolaylıklar temenni etti. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.