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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Vali Faik Oktay Sözer, U20 Avrupa Güreş Şampiyonası 72 kg Grekoromen Stil kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan Bilecikli sporcu Salih Yusuf Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Yavuz, Güreş Antrenörü İbrahim Doğan ve sporcunun ağabeyi Süleyman Yazıcı’yı makamında kabul etti.

Ziyarette Avrupa Şampiyonluğu dolayısıyla başarılı sporcuyu tebrik eden Vali Sözer, elde edilen bu anlamlı başarının Bilecik ve ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Vali Sözer, sporcunun başarısında emeği bulunan ailesini, antrenörlerini ve katkı sunan herkesi kutlayarak, Salih Yusuf Yazıcı’ya uluslararası arenada yeni başarılar ve şampiyonluklar diledi.