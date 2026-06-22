Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü’nde üreticilerle bir araya gelerek örtü altı domates hasadına katıldı.
Bilecik, özellikle sera domatesi üretiminde Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olup, Sakarya Vadisi boyunca uzanan mikroklima iklimi sayesinde erken ve geç dönem üretim avantajına sahiptir.
İstanbul, Bursa, Ankara ve Eskişehir gibi büyük pazarlara yakınlığı da üreticilere önemli bir lojistik avantaj sağlamaktadır.
Söğüt ilçesinde yaklaşık 2 bin 350 dekar, Çaltı Köyünde ise yaklaşık 1.000 dekar örtü altı alanda domates üretimi gerçekleştirilmektedir. Seralarda dekar başına yaklaşık 8 ton verim elde edilirken, 2026 yılı hasat sezonu 10 Haziran itibarıyla başlamış ve üretim aralıksız devam etmektedir.
Vali Sözer, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulunarak, tarımsal üretimin güçlenmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
Smzer ziyaretinin ardından, “Bilecik’imiz, verimli toprakları ve üretken çiftçilerimizle tarımda çok önemli bir yere sahip. Bugün Çaltı Köyü’nde üreticilerimizle birlikte örtü altı domates hasadına katılarak alın terinin bereketine ortak olduk.
Yaklaşık 1.000 dekar sera alanında gerçekleştirilen üretimle Çaltı Köyümüz, ilimizin domates üretiminde önemli bir merkez konumunda bulunuyor. Seralarda dekar başına ortalama 8 ton verim elde edilirken, ürünlerimiz başta İstanbul, Bursa, Ankara ve Eskişehir olmak üzere birçok ilimize ulaşıyor.
Üreten ve ülkemizin gıda arzına katkı sağlayan tüm çiftçilerimize gönülden teşekkür ediyor; hasat sezonunun bereketli olmasını diliyorum.” dedi.