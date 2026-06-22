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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü’nde üreticilerle bir araya gelerek örtü altı domates hasadına katıldı.

‎Bilecik, özellikle sera domatesi üretiminde Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olup, Sakarya Vadisi boyunca uzanan mikroklima iklimi sayesinde erken ve geç dönem üretim avantajına sahiptir.

‎İstanbul, Bursa, Ankara ve Eskişehir gibi büyük pazarlara yakınlığı da üreticilere önemli bir lojistik avantaj sağlamaktadır.

‎Söğüt ilçesinde yaklaşık 2 bin 350 dekar, Çaltı Köyünde ise yaklaşık 1.000 dekar örtü altı alanda domates üretimi gerçekleştirilmektedir. Seralarda dekar başına yaklaşık 8 ton verim elde edilirken, 2026 yılı hasat sezonu 10 Haziran itibarıyla başlamış ve üretim aralıksız devam etmektedir.

‎Vali Sözer, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulunarak, tarımsal üretimin güçlenmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

‎Smzer ziyaretinin ardından, “Bilecik’imiz, verimli toprakları ve üretken çiftçilerimizle tarımda çok önemli bir yere sahip. Bugün Çaltı Köyü’nde üreticilerimizle birlikte örtü altı domates hasadına katılarak alın terinin bereketine ortak olduk.

‎Yaklaşık 1.000 dekar sera alanında gerçekleştirilen üretimle Çaltı Köyümüz, ilimizin domates üretiminde önemli bir merkez konumunda bulunuyor. Seralarda dekar başına ortalama 8 ton verim elde edilirken, ürünlerimiz başta İstanbul, Bursa, Ankara ve Eskişehir olmak üzere birçok ilimize ulaşıyor.

‎Üreten ve ülkemizin gıda arzına katkı sağlayan tüm çiftçilerimize gönülden teşekkür ediyor; hasat sezonunun bereketli olmasını diliyorum.” dedi.