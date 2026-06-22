Ankara ile Tel Aviv arasında, özellikle Gazze'ye yönelik saldırıların ardından tırmanan siyasi gerilim, ekonomik sahada da ağır sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Türkiye'nin uyguladığı ihracat ambargosu ve İsrail'in başlattığı boykot süreci, şirketlerin operasyonlarını doğrudan etkilerken, bu ticari kopuşa İsrail'in en büyük banyo ve mutfak armatür üreticilerinden biri olan Hamat Group da katıldı.

11 YILLIK YATIRIMA KİLİT VURULUYOR

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre; ilk olarak 2015 yılında Türkiye pazarına girerek yatırım sürecini başlatan Hamat Group, İzmir'de faaliyet gösteren MCP Ceramics fabrikasını kapatma kararı aldı. Şirketin yönetim kurulu tarafından alınan bu flaş kararla birlikte, İsrailli devin Türkiye'deki üretim faaliyetleri tamamen sona erecek ve 11 yıllık yatırım süreci noktalanmış olacak.

200'DEN FAZLA ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILACAK

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 bin metrekarelik devasa bir alana kurulu olan MCP Ceramics, sadece iç piyasaya değil, dünya geneline de üretim yapıyordu. 20'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren bu stratejik tesiste üretimin durdurulmasıyla birlikte, fabrikada istihdam edilen 200'ü aşkın personelin de işine son verileceği öğrenildi.

KURULUŞU İSRAİL DEVLETİ'NDEN DAHA ESKİ

Türkiye'den çekilme kararı alan Hamat Group, tarihiyle de dikkat çeken bir şirket. Temelleri 1944 yılında Ashdod kentinde küçük bir apartman dairesinde atılan firma, bu yönüyle 1948'de kurulan İsrail Devleti'nden daha eski bir geçmişe sahip. 1951 yılında seri üretime geçen ve zamanla büyüyerek 1960'ta Portnov firmasını bünyesine katan şirket, 1993 yılından bu yana Tel Aviv Borsası'nda işlem görüyor.

Yaşanan bu son gelişme, iki ülke arasındaki ticari bağların kopma noktasına geldiğinin en güncel ve çarpıcı örneği olarak piyasalarda yankı buldu.