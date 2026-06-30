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Ordu / Hanife Akça - Ali Yazan / Yeniçağ



Vali Muammer Erol, Fatsa Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan "İlmek İlmek Kadın Eli” temalı serginin açılış programına katıldı.

Bolaman Ortaokulu’nda Bolaman Muhtarlığı öncülüğünde gerçekleştirilen sergi açılış programına, Vali Muammer Erol'un yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Şahin, Bolaman Mahallesi Muhtarı Şükrü Güneş, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bolaman Mahallesi Muhtarı Şükrü Güneş, “Bugün burada, Halk Eğitim Merkezimizin öncülüğünde düzenlenen 'İlmek İlmek Kadın Eli' sergisi vesilesiyle bir araya gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu sergi, kadınlarımızın sabrının, emeğinin, alın terinin ve üretkenliğinin en güzel yansımalarından biridir. Her bir eserde büyük bir emek, özveri ve sanat anlayışı vardır. Kadınlarımızın ortaya koyduğu bu değerli çalışmalar hem kültürümüzün yaşatılmasına hem de üretime katkı sunmaktadır. Bu vesileyle sergide emeği bulunan tüm kursiyerlerimizi ve öğreticilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Sayın Valimiz Muammer Erol’a da katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.“ şeklinde konuştu.

Fatsa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Şahin ise yaptığı konuşmada, “Halk Eğitim Merkezleri, hayat boyu öğrenme anlayışıyla her yaştan vatandaşımıza bilgi, beceri kazandıran, üretimi destekleyen ve kültürel değerlerimizi yaşatan önemli bir kurumlardır. Açılan kurslar sayesinde birçok vatandaşımız hem yeni meslekler edinmekte hem de geleneksel el sanatlarımızı gelecek nesillere aktarmaktadır. Her ilmekte, her desende ve her ayrıntıda alın teri, umut ve emek vardır. Bu başarıda emeği bulunan değerli usta öğreticimize, kursiyerlerimize ve desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, “Kursiyerlerin, hanımefendilerin ve beyefendilerin güzel eserlerini izleme fırsatını bulacağız ve böyle güzel bir parkta, böyle güzel bir günde burada olmaktan, aranızda olmaktan mutluluk duymaktayım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum, sergimizin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Program, Büyükşehir Belediyesi Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehteran takımı ve halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Kadınların emeğini, sabrını, üretkenliğini ortaya koyan serginin açılış kurdelesini Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri birlikte kesti.

Vali Erol, basit nakış iğne teknikleri yapımının yer aldığı el sanatları sergisini gezerek bilgi aldı ve kursiyerleri tebrik etti.