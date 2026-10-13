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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Vali Muammer Erol, Fatsa Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) bünyesinde bağışçılar tarafından kazandırılan atölye açılış programına katıldı.

Programa, Vali Muammer Erol'un yanı sıra Fatsa Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Evin, hayırseverler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Evin, Fatsa Mesleki Eğitim Merkezine kazandırılan 11 atölyenin açılışının yapılacağını söyleyerek, metal, mobilya, elektrik, bilişim, yiyecek ve içecek hizmetleri, motor, grafik ve fotoğrafçılık, makine, moda tasarım, tesisat ile güzellik ve saç bakım alanlarındaki atölyelerin öğrencilere farklı meslek dallarında uygulamalı eğitim imkânı sunacağını ifade etti ve emeği geçenlere hayırseverlere teşekkür etti.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da yaptığı konuşmada, "Burada yapılan bu kıymetli çalışmalarla birlikte geleceğimizin ustaları, geleceğimizin mühendisleri, geleceğimizin meslek erbapları bu okulumuzda yetişecek ve bölgemize, ordumuza, ülkemize hizmet edecek." dedi.

Hayırseverler adına söz alan Fatsa Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Odası Başkanı Ayhan Baş şu görüşlere yer verdi:

“Burada 8 tane atölyeyi kurduk. 2.000’den fazla öğrencimiz var. Korgan, Kumru, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar’dan öğrenciler geliyor, burada hizmet veriyoruz. Onun için emeği geçen sivil toplum kuruluşlardan oda başkanlarıma da çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından, Ahilik Haftası ile aynı döneme denk gelmesi dolayısıyla programda temsili şed kuşanma töreni gerçekleştirildi.

Açılışı yapılan atölyelerin hayata geçirilmesinde katkı sunan bağışçılardan Metal Atölyesi Enez Demircelik Bahri Enez, Mobilya Atölyesi Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, Elektrik Atölyesi Yüksel Elektrik İsa Yüksel, Kütüphane ve Bilişim Atölyesi ERD Çelik Üzeyir Erdoğan, Yiyecek-İçecek Atölyesi Fatsalı Hünkar Restoran Mustafa Doğruca, Motor Atölyesi Fatsa Madeni Eşya ve Esnaf Odası Ayhan Baş, Grafik ve Fotoğraf Atölyesi Makro Bilişim Taner Okutan, Makine Atölyesi Petsan Bentonit Ajlan Hülagü, Moda Tasarım Atölyesi Fatsa Ticaret Odası Başkanı Tayfun Karataş, Tesisat Atölyesi E.C.A. Firması Harun Aka'ya plaketleri, Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Plaket töreni sonrası atölyelerin açılış kurdelesi, Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri tarafından kesildi.

Daha sonra, Vali Erol ve beraberindekiler açılışı yapılan atölyeleri gezdi, yapılan çalışmaları ve öğrencilerin eğitim ortamlarını inceledi.