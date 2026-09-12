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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Vali Muammer Erol, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Arıcımıza Güç Balımıza Değer Projesi" kapsamında gerçekleştirilen bal süzme makinesi dağıtım törenine katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan dağıtım konuşan Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi, ”Bugün, arıcılık emeğini hafifletecek, üretimimizi kolaylaştıracak, teknolojinin arıcılıkta daha fazla kullanılmasına katkı sağlayacak önemli bir projenin dağıtım töreninde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Arıcılık büyük bir emek, sabır ve özveri isteyen bir üretim alanıdır. Arıcılarımız sezon boyunca kovanın başında, arısının peşinde gece gündüz çalışmaktadır. Bu nedenle arıcılarımızın emeğini hafifletecek her türlü teknolojik yatırımları çok önemli buluyoruz.” dedi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Demir ise yaptığı konuşmada, “Bugün Ordu'muzda üreticilerimiz için önemli bir desteğin daha hayata geçirilmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Öncelikle üreticimizin emeğini kolaylaştıran, üretim maliyetlerini azaltan ve sahadaki ihtiyaçlara doğrudan cevap veren bu tür projelerin hayata geçirilmesinde göstermiş oldukları destek ve gayretlerden dolayı Hayvancılık Genel Müdürümüz Salih Çelik Genel Müdürüme huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda arıcılığımız açısından çok önemli bir gelişmeyi de özellikle ifade etmek istiyorum. 2026 yılı arılı kovan desteklerinde bizlere pozitif ayrımcılık yapan Tarım Bakanlığımıza, Tarım Bakan Yardımcımıza, yine Genel Müdürümüze huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Diğer hayvancılık sektörlerine %40 gibi bir artış gösterirken siz değerli üreticilerimize %80 oranında bir destek sağladılar. Huzurunuzda teşekkür ve şükranlarımı iletiyorum.” diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, “Arıcımıza Güç Balımıza Değer Projesi" ile; geleneksel yöntemlerle bal süzen arıcıların, yarı otomatik bal süzme makineleriyle daha hızlı ve zahmetsiz bal süzmesini sağlamak, Bal üretiminde hijyen koşullarını iyileştirerek tüketiciye daha temiz ve güvenilir bal sunmak, arıcıların fiziksel iş yükünü azaltarak iş kazaları, yorgunluk ve meslek hastalıkları riskini en aza indirmek, Ordu'da ve gezgin arıcılık yapan arıcılar arasında modern ekipman kullanımını teşvik ederek sektörde teknolojik dönüşümü desteklemek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulan hibe desteğiyle maliyet yükünü azaltarak arıcıların modern ekipmana erişimini kolaylaştırmak, Balın daha kısa sürede, daha yüksek verimle süzülmesini sağlayarak arıcının zamandan tasarruf etmesine katkıda bulunmak, küçük ölçekli arıcıların rekabet gücünü artırarak kırsal kalkınmaya ve yerel ekonomiye katkı sağlamak amaçlanmaktadır.” şeklinde konuştu.

Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik de konuşmasında şu görüşlere yer verdi;

“2024 yılında üretim planlamasına geçtik. Bu üretim planlamasının en önemli ürünlerinden bir tanesi de bal ya da arıcılık diyelim. İlk defa bildiğiniz üzere gezginci arıcılara destek verdik. Biraz önce başkanlarım bahsetti; gezginci arıcılara destek verdik ama bunun yanında üretimi devam ettirebilmemiz için de çeşitli arıcılık projelerine Türkiye çapında destek vermeye başladık ve o desteklerimizi de sürdürüyoruz. Ordu, gerçekten arıcılığın merkezi. Üretene destek vereceğiz.”

il Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen Bal Süzme Makinesi dağıtım töreninde Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri tarafından 92 arıcıya yaklaşık %70 hibe destekli bal süzme makineleri teslim edildi.