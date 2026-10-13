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Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akkuş Ziraat Odası iş birliği ile gerçekleştirilen coğrafi işaretli Akkuş şeker fasulyesinin tanıtımı amacıyla ilçenin Yolbaşı mahallesi Merkez mevkiinde düzenlenen törene, Vali Muammer Erol'un yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Akkuş Kaymakamı Kerem Yüce, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma idaresi Başkanı Hakan Gültekin, Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya ve üreticiler katıldı.

Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya programın açılışında yaptığı konuşmada, "Şeker fasulyesi sadece bir ürün değildir, bu bölgenin alın teri, el emeği mutfaklarımızın baş tacıdır. Ortak hedefimiz; bu eşsiz lezzeti sadece yerel pazarlarda değil, tüm Türkiye'de ve dünyada hak ettiği noktaya taşımaktır. Akkuş şeker fasulyemiz, bugün itibarıyla 19 mahallemizde, 12.500 dekar alanda yaklaşık 970 ton üretilmektedir. Üretimi artırmak ve kaliteli ürün elde etmek adına boşa akan dere sularının üretime kazandırılması için programa alınan Külekili, Ceyhanlı ve Meyvalı mahallelerimizin sulama suyu projesi yüksek maliyet nedeniyle hayata geçirilememiştir. Bu proje hayata geçirildiğinde en az 6.000 dekar alan daha üretime katılarak 1.000 ton kaliteli ürün elde edileceği beklenmektedir." şeklinde konuştu.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan da programda yaptığı konuşmada, “Bugün, gerçekten ilimizin çok farklı bölgesinde, çok farklı bir ürünün hasadını yapmak için buraya toplandık. Akkuş'taki Akkuş Şeker Fasulyesinin üretiminde emeği olan, katkı koyan üreticimizi kutluyoruz” derken, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci de konuşmasında, “Mesele bizim gayretimiz değil, esas olan çiftçinin, üreticinin gayretidir diyorum. Onun için çiftçi arkadaşlarımızı, teyzelerimizi, amcalarımızı tebrik ediyoruz. Allah onlara sağlık, sıhhat versin. Onların sağlığı bizim ürünümüzden daha kıymetli. Çünkü, bölgemizde tarımla yapılan, makineyle yapılan bir tarım yok; beden gücüyle yapılan bir tarım. Onun için de kıymetli çiftçilerimizin emeği büyük.” diye konuştu.

Programda bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay da, “Bakanlığımız, Valiliğimiz, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve çeşitli kaynaklar kullanılarak Akkuş şeker fasulyesi üretiminin arttırılması amacıyla birçok proje uygulanmıştır. 2012 yılında sadece 200 dekar alanda 25 ton üretim yapılırken, verilen destekler ve uygulanan projeler ile birlikte 2026 yılında yaklaşık 11.700 dekar alanda yaklaşık 2.200 tonluk üretim miktarına ulaşılmıştır. 2026 yılında 29 üreticiye 65 dekar alan için 390 kg. tohum dağıtımı, toplam son 3 yılda 292 üreticiye 1.105 dekar alan için 6.640 kg. tohum desteği sağlanmıştır.” dedi.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise konuşmasında, “Bugüne kadar özellikle Akkuş'taki organik sırık fındık üretimine, şeker fasulyesi üretimiyle ilgili farklı aşamalarda desteğimiz oldu. Bu konuda ziraat odalarımızla birlikte, belediyemizle, Büyükşehir Belediye Başkanıyla ve tarım teşkilatlarıyla birlikte bu çalışmaları yürüttük. Aslolan üreticilerimiz, onu söyleyeyim. Biz kaynağı buluruz. Bu yolda gönül veren, emek veren, üretim aşamalarında her aşamasında yer alan çiftçilerimizi kutluyorum, tebrik ediyorum.” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de yaptığı konuşmada, “Akkuş sulama tesisi hayırlı olsun. Proje hazır. Bu projeyle birlikte bu fasulyenin suya ihtiyacı var. Her zaman böyle bu seneki gibi yağmur yağmayabilir. Dolayısıyla bizler tedbirimizi alacağız ve bu çalışmayı, projeyi sayın kaymakamımla yürüteceğiz. Hem göletle hem sulama tesisiyle inşallah bereketli toprakları şenlendireceğiz. Akkuş'un gürgenleri var biliyorsunuz. Bununla ilgili bir organize sanayi kuruyoruz buraya. Onun yeriyle ilgili 350 dönümlük bir yeri seçildi.” dedi.

Konuşmaların ardından, plaket törenine geçildi. Michelin(Mişlen) yıldızlı ünlü Şef Sinem Özler’e plaketi Vali Muammer Erol, Şef Tolga Bozok’a ise plaketi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından verildi.

Programın gerçekleştirildiği bahçenin sahibi, Akkuş Şeker Fasulyesi üreticisi örnek çiftçi Süleyman Doğan’a plaketini Akkuş Kaymakamı Kerem Yüce verdi.

Yapılan dua sonrası Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve diğer protokol üyeleri ile bahçede Akkuş Şeker Fasulyesinin temsili hasadını yaptı.