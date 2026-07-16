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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik çalışmalar kapsamında Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Kağıthane'de belirlenen dört araç ve üç adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 45 kilo 488 gram 'Skunk' ve 1 adet vakum makinesi ele geçirildi. Şüphelilerin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.