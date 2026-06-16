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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ ile vakıf işletmeleri, yardım kuruluşları ve kamulaştırma süreçlerine yönelik Katma Değer Vergisi (KDV) kurallarında kritik değişikliklere gidildi. Milyonlarca liralık işlemleri ve kritik kurumları ilgilendiren düzenlemeyle, vergi uygulamalarındaki soru işaretleri giderildi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İŞLETMELERİNE KDV DÜZENLEMESİ

Cumhurbaşkanı kararıyla vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumlarının ticari işletmelerine yönelik istisna kuralları yeniden çizildi. Bu üniversiteler tarafından işletilen hastane, klinik, sanatoryum, kan ve organ bankaları, laboratuvarlar ile zooloji bahçeleri ve parklar gibi kuruluşların sunduğu hizmetler, artık genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi olacak.

Söz konusu sağlık ve bilim kuruluşlarının doğrudan "vergi muafiyeti tanınan vakıfların kendisi" tarafından işletilmesi halinde ise mevcut KDV istisnası uygulanmaya devam edecek. Bu kritik madde, kurumların hazırlık yapabilmesi adına 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.

DARÜLACEZE'YE YAPILAN BAĞIŞLARA VERGİ KALKANI

Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara yönelik vergi istisnasının kapsamı genişletildi. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte; ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin tesliminde KDV istisnası uygulanacak kurumlar arasına asırlık çınar Darülaceze de resmen eklendi.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARDA MUAFİYET NETLEŞTİ

Kamu yararı gözetilerek kamulaştırılan mülklere ilişkin KDV belirsizliği de yeni tebliğle ortadan kaldırıldı. 1 Haziran itibarıyla geçerli olan kurallarda şekillendi.

KDV mükelleflerine ait taşınmazların devlet veya kamu tüzel kişilerine devri (kamulaştırılması) sırasında yapılan teslimler KDV'den istisna tutulacak. Taşınmazın ilk alımı sırasında yüklenilen ve indirim konusu yapılan KDV ise, devrin gerçekleştiği dönemde indirim hesaplarından çıkarılacak. Bu tutar, gelir veya kurumlar vergisi matrahı hesaplanırken doğrudan gider veya maliyet unsuru olarak yazılabilecek.

İHRACATÇIYI HIZLANDIRACAK 'İNCELEME RAPORU' KOLAYLIĞI

Tebliğ, dış ticaretle uğraşan mükelleflere de bürokratik bir kolaylık sağlıyor. Teminat karşılığında ithal edilen mallarda, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı üzerinden ödenen KDV'nin, malların ihracı sebebiyle iade hesabına dahil edilmesi durumunda süreç hızlanacak. Doğrudan yüklenimler sebebiyle talep edilen iade tutarının, azami iade edilebilir vergi tutarını aştığı senaryolarda; mükelleflerden vergi inceleme raporu istenmeden, iade talepleri genel esaslara göre hızlıca sonuçlandırılacak.