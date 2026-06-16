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Son olarak Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncunun, Almanya'da yaşadığı döneme ait ödenmemiş estetik faturaları nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öne sürüldü.

“Kırgın Çiçekler”, “Yasak Elma” ve son olarak “Halef: Köklerin Çağrısı” dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu, bir televizyon programında dile getirilen açıklamaların ardından magazin basınının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

ALMANYA SÜRECİNE İLİŞKİN İDDİALAR GÜNDEMDE

Mehmet Üstündağ tarafından TV8’de yayınlanan “Gel Konuşalım” programında gündeme getirilen iddialarda, Biran Damla Yılmaz’ın geçmişte Almanya’da bulunduğu döneme dair bazı hukuki süreçlerin konuşulduğu ifade edildi. Programda aktarılanlara göre, oyuncunun o dönemle ilgili çeşitli işlemler nedeniyle hakkında yasal bir sürecin başlatıldığı öne sürüldü.

ESTETİK İŞLEMLERİNİ ÖDEMEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Canlı yayında yer alan iddialarda, Almanya’da yaptırıldığı ileri sürülen bazı estetik uygulamalara ait yüksek tutarlı faturaların uzun süre ödenmediği ve bu durumun zamanla hukuki bir boyut kazandığı iddia edildi. Ayrıca sürece resmi makamların da dahil olduğu yönünde açıklamalar yapıldı.

Yayında bazı belge ve evrakların bulunduğu belirtilirken, bu dokümanların içeriğine dair net detaylar paylaşılmadı.

SOSYAL MEDYA BU OLAYI KONUŞUYOR

Söz konusu iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından sosyal medyada geniş yankı oluştu. Oyuncunun takipçileri ve hayranları konuya ilişkin açıklama beklerken, gözler Yılmaz cephesine çevrildi.

RESMİ AÇIKLAMA BULUNMUYOR

Programda dile getirilen iddialar arasında, dosyanın ilerleyen süreçte yargı aşamasına taşındığı ve oyuncu hakkında Almanya’da yakalama veya arama kararı bulunduğu yönünde ifadeler de yer aldı. Ancak şu ana kadar bu iddialara ilişkin oyuncu tarafından yapılmış resmi bir açıklama ya da doğrulama bulunmuyor.