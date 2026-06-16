30'lu yaşlarda gelen sessiz tehlike: Kalp krizi vakaları neden artıyor?

Bunların nedenleri ise, havalar ısınmaya başladı, susuz kaldığımız zaman bir de daha önceden risk faktörü olan, pek çok risk faktörü olan insanlar bu riskinin farkında olmadığı için özellikle birden yoğun tempolu spor aktivitesi gibi bir zorlamaya girdiği zaman ciddi ritim problemleri olabiliyor ve bunun sonucunda da kalp kriziyle karşılaşılıyor.