Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık 30'lu yaşlarda gelen sessiz tehlike: Kalp krizi vakaları neden artıyor?

30'lu yaşlarda gelen sessiz tehlike: Kalp krizi vakaları neden artıyor?

Eskiden ileri yaş hastalığı olarak görülen kalp krizi, son yıllarda gençler arasında da giderek yaygınlaşıyor. Peki bunun sebebi ne, nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

Kaynak: İHA
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30'lu yaşlarda gelen sessiz tehlike: Kalp krizi vakaları neden artıyor? - Resim: 1

Son yıllarda gençlerde artan kalp krizi vakaları uzmanları endişelendiriyor.

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30'lu yaşlarda gelen sessiz tehlike: Kalp krizi vakaları neden artıyor? - Resim: 2

Özel Sular Akademi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, son yıllarda gençlerde kalp krizi vakalarında artış gözlendiğini belirterek, özellikle sıcak havalarda susuz kalmanın ve bilinmeyen risk faktörlerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

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30'lu yaşlarda gelen sessiz tehlike: Kalp krizi vakaları neden artıyor? - Resim: 3

FARK EDİLMEYEN SAĞLIK PROBLEMLERİ

Ülke geneli havaların ısınmasıyla birlikte kalp ve damar hastalıkları açısından risklerin arttığına dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay genç yaşlarda görülen kalp krizi vakalarının altında çoğu zaman fark edilmeyen sağlık problemlerinin bulunduğunu ifade etti.



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30'lu yaşlarda gelen sessiz tehlike: Kalp krizi vakaları neden artıyor? - Resim: 4

YOĞUN TEMPOLU SPOR VE EGZERSİZ

Özellikle yoğun tempolu spor ve egzersizlerin, risk taşıyan kişilerde ciddi ritim bozukluklarına ve kalp krizine neden olabileceğini söyleyen Dr. Akçay, "Son zamanlarda gençlerde özellikle kalp krizi yoğun olarak görüyoruz.

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30'lu yaşlarda gelen sessiz tehlike: Kalp krizi vakaları neden artıyor? - Resim: 5

Bunların nedenleri ise, havalar ısınmaya başladı, susuz kaldığımız zaman bir de daha önceden risk faktörü olan, pek çok risk faktörü olan insanlar bu riskinin farkında olmadığı için özellikle birden yoğun tempolu spor aktivitesi gibi bir zorlamaya girdiği zaman ciddi ritim problemleri olabiliyor ve bunun sonucunda da kalp kriziyle karşılaşılıyor.

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30'lu yaşlarda gelen sessiz tehlike: Kalp krizi vakaları neden artıyor? - Resim: 6

Bu her insanın riskini, aile öyküsünü önceden bir taranması gerekir. Risk faktörlerinin gözden geçirilmesi gerekir.

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30'lu yaşlarda gelen sessiz tehlike: Kalp krizi vakaları neden artıyor? - Resim: 7

Bunun sonucunda da herhangi risk varsa da ona yönelik önceden tedavisini veya uygun şekilde sporunu ve egzersizini düzenlenmesi uygun olur" dedi.

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