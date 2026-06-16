Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Borçlar 72 ay taksitlendirilebilecek

Borçlar 72 ay taksitlendirilebilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre vergi dairelerine olan borçların taksitlendirilmesinde faiz oranı yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürülürken, taksit süresi 36 aydan 72 aya kadar uzatılabilecek.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Borçlar 72 ay taksitlendirilebilecek - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Tebliğle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vergi dairelerine olan borçların daha düşük faiz oranlarıyla taksitlendirilerek ödenmesine yönelik usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

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Borçlar 72 ay taksitlendirilebilecek - Resim: 3

Düzenlemeye göre, kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde borçluların mali durumunu gösteren likidite oranı kriteri esas alınacak.

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Borçlar 72 ay taksitlendirilebilecek - Resim: 4

Taksit sayısı, söz konusu oran dikkate alınarak 36 aydan 72 aya kadar belirlenebilecek.

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Tebliğ kapsamında, borçluların belirli süre içerisinde başvuruda bulunmaları halinde cari tecil faiz oranından daha düşük faiz uygulanacak.

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Borçlar 72 ay taksitlendirilebilecek - Resim: 6

Bu çerçevede taksitlendirme başvurularında uygulanacak faiz oranı yüzde 29 olarak belirlenirken, mevcut tecil faiz oranı yüzde 39 seviyesinde bulunuyor.

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Borçlar 72 ay taksitlendirilebilecek - Resim: 7

Düzenleme ile vergi dairelerine olan borçların ödeme kapasitesine uygun şekilde yapılandırılması ve tahsilat sürecinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

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