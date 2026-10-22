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Kaynak: Haber Merkezi

Tutuklu bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, cezaevinden kaleme aldığı mektupla sessizliğini bozdu. Hakkındaki suçlamaların herhangi bir delile dayanmadığını savunan Seçer, tutuklanmasının yalnızca kendisine değil, kentteki seçmen iradesine de haksızlık olduğunu belirtti.

Yargı sürecinin hızlandırılmasını isteyen Seçer, iddianamenin bir an önce hazırlanması, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi ve görevine iade edilmesi çağrısında bulundu. Adalet karşısında haklı çıkacağına inandığını vurgulayan Seçer, mektubunda "Geç gelen adalet, adalet değildir" ifadelerine yer verdi.

Vahap Seçer mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Şahsıma isnat edilen herhangi bir delile dayanmayan iddialar ile tutuklanmam verilebilecek en ağır karardır. Milletin iradesini yok saymak, hukuka ve demokrasiye olan inancı zayıflatmaktır. Kentimize ve vatandaşlarımıza haksızlıktır.

Ülkemizde yürütülen hukuki süreçlerle ilgili toplumsal endişelerimiz olsa da adalet karşısında haklı çıkacağıma olan inancım tamdır.

Görevimin başında milletime hizmet etmem gerekirken burada olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. En kısa sürede tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilerek görevime iade edilmem şehrimiz, milletimiz için en doğru ve hayırlı karar olacaktır. Ayrıca yürütülen soruşturmayla ilgili iddianamenin bir an önce hazırlanması ve mahkeme karşısında savunma imkânı verilmesi son derece önemlidir.

Geç gelen adalet, adalet değildir.

Yasalar çerçevesinde insan ve vatan sevgimle, adalet duygusuyla milletime hizmet ettim. Ayrımsız tüm yurttaşlarımın yanında oldum, herkesi samimiyetle kucakladım. En kısa sürede aynı istek ve azimle milletime hizmet etmenin gururunu yaşayacağıma yürekten inanıyorum.

Vahap Seçer"