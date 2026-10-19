Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, düzenlenecek dev Kış Festivali ve bölgeye kazandırılması planlanan vizyon projeler öncesinde Ankara’da adeta çıkarma yaptı. Uzungöl Festival Derneği yönetimi, bölge milletvekilleri, bakanlık temsilcileri ve bürokratlardan oluşan geniş bir heyetle başkentte mekik dokuyarak temaslarda bulundu.

GENİŞ KATILIMLI HEYET ANKARA TEMASLARINDA

Uzungöl Festival Derneği Başkanı Yavuz İnan, Festival Koordinatörü Erhan Eroğlu, Uzungöl Muhtarı Selman Dilek, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Yetkin İnan’dan oluşan Uzungöl Kış Festival Komitesi, Ankara'da yoğun ve verimli bir ziyaret programı gerçekleştirdi.

Bölge turizmine büyük canlılık kazandırması hedeflenen Kış Festivali’nin yanı sıra, Uzungöl’ün geleceğine yön verecek altyapı ve turizm yatırımları da üst düzey görüşmelerde masaya yatırıldı.

BAKANLIKLARDAN VE MİLLETVEKİLLERİNDEN TAM DESTEK

Heyet, başkent programı kapsamında ilk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret ederek hem festival hem de ulaşım/altyapı projelerine dair destek sözü aldı. Heyetin Ankara’daki temas noktaları şu isimlerden oluştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Sayın Mehmet Gökhan Zengin

AK Parti Trabzon Milletvekili Sayın Yılmaz Büyükaydın

AK Parti Trabzon Milletvekili Sayın Vehbi Koç

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Sayın Yavuz Aydın

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili (Trabzonlu Hemşehrimiz) Sayın Mehmet Atmaca

AK Parti Rize Milletvekili Sayın Harun Mertoğlu

Devlet Hava Meydanları İdaresi (DHMİ) Genel Müdürü Sayın Fatih Çakmak

DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Akkaya

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Basın Müşaviri Sayın Osman Bekar

Başkan Yavuz İnan’dan Müjdeler: Teleferik, Vizyon Projeler ve Doğal Gaz!

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Uzungöl Festival Derneği Başkanı Yavuz İnan, Ankara temaslarının Uzungöl için dönüm noktası niteliğinde geçtiğini vurguladı.

Yavuz İnan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uzungöl’ümüzü sadece yaz aylarında değil, dört mevsim yaşayan ve tercih edilen uluslararası bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Bu doğrultuda Ankara’da gerçekleştirdiğimiz temaslar son derece verimli geçti.

Kış Festivali organizasyonumuzun yanı sıra bölge turizmine çağ atlatacak teleferik projesi ve Uzungöl’ün çehresini değiştirecek vizyon projelerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bölge halkımızın ve esnafımızın merakla beklediği müjdeyi de vermek isterim; en kısa zamanda Uzungöl’ümüzü doğal gazla buluşturacağız. Başkentte gördüğümüz samimi ilgi ve destek, bu projelerimizi hızla hayata geçirme noktasında gücümüze güç katmıştır."

Ziyaretler, heyetin kabulde bulunan devlet büyüklerine ve bürokratlara teşekkür etmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Uzungöl Kış Festivali’nin detaylı programı ve projelerin takviminin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.