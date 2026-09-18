Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Sıcaklıkların düşüşe geçmesiyle birlikte nefes darlığı, hapşırma nöbetleri, gözlerde sulanma ve öksürük gibi problemler belirginleşti. Fakat güz mevsimindeki alerjik vakaların ana sebebi yalnızca dış ortamdaki bitki tozları sayılmaz.

Damla Polat'ın haberine göre, açıklamalarda bulunan Türk Dermatoloji Derneği Yöneticisi Başak Yalçın, rahatsızlıkların sadece baharda yaşandığı algısının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti.

EVE DÖNÜŞ SÜRECİ BÜYÜK RİSK

Sonbahar sürecinde ev tozu akarlarıyla temas kurma ihtimalinin yükseldiğini ifade eden Yalçın, Yaz sezonunu farklı bölgelerde tamamlayan bireylerin yerleşik yaşam alanlarına geçişlerinin mite yoğunluğuna maruz kalmayı artırabileceğini aktardı. Uzun süre havalandırılmayan, tozlanan konutların yanında yaz süresince depolarda tutulan giysilerde de bu canlıların çoğalabildiğine vurgu yapan Yalçın, soğuk günlerde bu kıyafetlerin giyilmesinin alerjik atakları başlatabileceğine değindi.

Ekin toplama sürecinin de ekstra bir tehlike barındırdığını aktaran Yalçın, hububat depolarında yoğun şekilde barınan akarların, ilgili sektörde çalışan grupta reaksiyonları tetikleyebildiğini kaydetti.

Polen rahatsızlığının tek bir mevsime özgü olduğuna dair yaygın görüşün asılsız olduğunu belirten Yalçın, kimi floranın polen salınımının güz döneminde tavan yaptığını belirtti. “Alerji her mevsim görülebilir” diyen Yalçın, güz aylarında da polenlerin rahatsızlık süreçlerinde başrol oynayabildiğini dile getirdi.

KAPANAN PENCERELER HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Nemi ve sıcaklığı yüksek yaz günlerinin ardından yaşam alanlarında küf tabakalarının oluşabileceğini hatırlatan Yalçın, özellikle yaz boyunca kilitli kalan ve hava sirkülasyonu sağlanmayan alanlarda bulunmanın duyarlı bireylerde reaksiyon geliştirebileceğini dile getirdi.

Sıcaklarda pencerelerin açık tutulmasının mekanların tazelenmesi bakımından faydalı olduğunu aktaran Yalçın, havaların soğuması sebebiyle pencerelerin kapatılması ve kapalı alanların yeterince tazelenmemesi neticesinde akar ve küf kaynaklı vakaların sıklıkla belirebildiğini kaydetti.

Dijital mecrada ve sosyal ağlarda dolaşıma giren doğal çözümlerin sorgulanarak yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Yalçın, yapay zekâ tabanlı platformlar dahil dijital mecralardaki tıbbi verilerin mühim bir kısmının gerçeği yansıtmayabileceğini dile getirdi.

ŞİFA ARARKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN

“Doğal olan her şey güvenli ve sağlıklı olacak demek değildir” diyen Yalçın, birtakım baharatların, bitkisel çayların ve besin takviyelerinin bazı bünyelerde ağır tablolara yol açabileceğini aktardı. Alerjik tabloların küresel ölçekte ve Türkiye'de yıllara sari biçimde yükselişte olduğunu vurgulayan Yalçın, söz konusu artışta çevresel faktörler ile atmosfer kirliliğinin payı bulunduğunu, lakin son evrede güz alerjilerinde sıra dışı bir yükseliş trendi saptamadıklarını bildirdi.

BENZER BELİRTİLER YANILTMASIN: ALERJİ Mİ, GRİP Mİ?

Alerjik vakalarda solunum güçlüğü, gözde yaşarma, hapşırma, kaşıntı, öksürük krizleri ile egzama tespiti yapılabiliyor. Viral enfeksiyonlarda da benzer solunumsal bulguların gözlemlenebildiğini aktaran uzman kadro; yüksek ateş, bitkinlik, eklem-kas sızıları ile iştah kaybı gibi sistemik semptomların eşlik etmesinin gribal enfeksiyon ihtimalini öne çıkardığını bildiriyor.