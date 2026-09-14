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Mevsim geçişlerinde vücut direncini korumanın ilk kuralı dengeli beslenme. Sofralarda C vitamini açısından zengin limon, portakal, mandalina gibi narenciyelere, biber ve yeşil yapraklı sebzelere ağırlık verilmelidir. Antioksidan deposu mevsim meyveleri ve sebzeleri hücre yenilenmesini desteklerken, zencefil ve zerdeçal gibi doğal bileşenler iltihapla savaşarak bağışıklığı zırh gibi korur.

KATMANLI GİYSİLER TERCİH EDİLMELİ

Gün içinde sabah serin, öğlen sıcak ve akşam yeniden soğuyan hava koşulları en sık karşılaşılan hastalıklardan biridir. Tek kat kalın kıyafetler yerine, kolayca çıkarılıp giyilebilecek katmanlı giysiler tercih edilmelidir. Bu yöntem, vücut ısısının dengede tutulmasını sağlayarak ani terlemelerin ve ardından üşümelerin önüne geçer.

KALİTELİ UYKU

Bağışıklık hücrelerinin yenilenmesi için gece uykusu hayati önem taşır. Günde ortalama 7-8 saat kesintisiz uyumak, enfeksiyonlarla savaşan antikorların üretimini artırır. Aynı zamanda, yaz aylarındaki kadar susama hissi olmasa bile vücudun su dengesini korumak toksinlerin atılması için günde en az 2-2.5 litre su içilmesini gerektirir.

HİJYEN KURALLARINA DİKKAT

Kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması virüslerin yayılımını hızlandırır. Ellerin sık sık sabunla en az 20 saniye yıkanması, kalabalık ortamlarda yüze dokunmaktan kaçınılması ve yaşam alanlarının düzenli olarak havalandırılması bulaşıcı hastalıklara karşı en etkili bariyerdir.

Düzenli yapılan orta tempoda yürüyüşler kan dolaşımını hızlandırarak bağışıklık hücrelerinin vücutta daha hızlı hareket etmesini sağlar. Açık havada yapılacak kısa yürüyüşler hem fiziksel direnci artırır hem de strese karşı koruma sağlar.