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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yaz sıcaklarında çocuklardan yetişkinlere kadar hemen herkesin severek tükettiği dondurma, serinletici özelliği nedeniyle yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak “Soğuk olduğu için hafiftir” düşüncesinin her ürün için doğru olmadığı belirtiliyor.

Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Betül Merd, dondurma tüketiminde ürünün içeriği, porsiyonu ve tüketim sıklığının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

DONDURMANIN İÇERİĞİNE DİKKAT

Dondurmanın tek başına sağlıklı veya sağlıksız olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Merd, ürünün içeriğinin önemine dikkat çekti.

Süt, yoğurt veya krema gibi süt ürünlerinden üretilen; gerçek meyve, kakao veya kuruyemiş içeren ürünlerle yoğun miktarda şeker, glikoz ya da fruktoz şurubu, bitkisel yağ, aroma verici ve çeşitli katkı maddeleri içeren ürünlerin besin değerlerinin aynı olmadığı ifade edildi.

Özellikle marketlerden alınan ürünlerde “dondurma”, “sütlü buz” veya “bitkisel yağlı ürün” gibi tanımlamalara dikkat edilmesi gerekiyor.

Uzmanlar, tüketicilerin yalnızca ürünün ön yüzündeki “çilekli” veya “çikolatalı” gibi ifadelere değil, içindekiler listesi ile besin değerleri tablosuna bakmasını öneriyor.

“BİR TOP DONDURMA ŞU KADAR KALORİDİR” DEMEK DOĞRU DEĞİL

Doğru porsiyon ve uygun tüketim sıklığıyla dondurmanın beslenme düzeninde yer alabileceği belirtiliyor.

Özellikle doğal yöntemlerle hazırlanan sade sütlü dondurmalar, yoğun şeker içeren şerbetli tatlılara alternatif olabilir. Ancak dondurmada porsiyon kontrolü büyük önem taşıyor.

Bir top dondurmanın kalorisi; kullanılan süt, krema, şeker, çikolata, kuruyemiş ve diğer malzemelere göre değişebiliyor. Bu nedenle her dondurma için sabit bir kalori miktarı vermenin doğru olmadığı vurgulanıyor.

“SUYA TUTTUM, ERİMEDİ” VİDEOLARINA DİKKAT

Son dönemde sosyal medyada sıkça paylaşılan “Suya tuttum, erimedi” videoları da dondurmayla ilgili tartışmaları artırdı.

Bazı dondurmaların suyun altında tutulmasına rağmen kolayca erimemesi, tüketicilerde ürünün içinde sağlıksız veya doğal olmayan maddeler bulunduğu düşüncesine yol açabiliyor.

Ancak uzman değerlendirmesine göre dondurmanın geç erimesi veya erirken şeklini koruması tek başına ürünün sağlıksız olduğunu kanıtlamıyor.

Dondurmanın erime davranışında kullanılan yağ miktarı, süt proteinleri, şeker ve diğer kuru maddelerin yanı sıra emülgatör ve stabilizatörler, hava miktarı, üretim teknolojisi ve saklama koşulları da etkili oluyor.

REKLAMINA DEĞİL, ETİKETİNE BAKIN

Bazı endüstriyel dondurmalarda ürünün yapısını ve dokusunu korumak amacıyla stabilizatör ve emülgatörler kullanılabiliyor. Mevzuata uygun miktarlarda kullanılan bu bileşenler gıda üretiminde izin verilen maddeler arasında yer alıyor.

Bu nedenle yalnızca dondurmanın erime şekline bakarak sağlıklı veya sağlıksız olduğuna karar verilmemesi gerekiyor.

Tüketiciler için asıl önemli noktanın ise ürünün etiketi olduğu belirtiliyor.

DONDURMA ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uz. Dyt. Betül Merd, dondurma satın alırken şu noktaların göz önünde bulundurulmasını öneriyor:

İçindekiler listesi: Listenin başında şeker veya şeker içeren bileşenlerin bulunması, ürünün yüksek miktarda ilave şeker içerebileceğine işaret edebilir.

Süt yağı ile farklı bitkisel yağların kullanılması ürünün besin profilini değiştirebilir.

“Şekersiz”, “fit”, “light” veya “meyveli” ifadeleri ürünün otomatik olarak sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Besin değerleri tablosundaki şeker ve enerji miktarına bakılmalı.

Özellikle kutulu dondurmalarda paketin tamamı tek porsiyon olarak değerlendirilmemeli. Paket üzerindeki porsiyon miktarı mutlaka kontrol edilmeli.

“MEYVELİ” YAZMASI GERÇEK MEYVE OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR

Dondurma paketlerinde yer alan “çilekli”, “orman meyveli” veya “mango aromalı” gibi ifadeler de tüketiciyi yanıltmamalı.

Bazı ürünlerde gerçek meyve bulunurken bazı ürünlerde meyve aroması veya meyve preparatları kullanılabiliyor. Bu nedenle yalnızca “meyveli” ifadesine bakmak yerine ürünün içindekiler listesinin incelenmesi gerekiyor.

Uzmanlar, daha kısa ve anlaşılır içerik listesine sahip, süt ürünü içeren, ilave şeker miktarı daha düşük ve porsiyonu kontrol edilebilir ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.

Evde hazırlanan dondurmalar da alternatifler arasında gösteriliyor. Yoğurt veya süt ile meyvenin bir araya getirildiği ve ilave şeker miktarının kontrol edildiği tarifler, hem çocuklar hem de yetişkinler için değerlendirilebilecek seçenekler arasında bulunuyor.