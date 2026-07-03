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Kaynak: Haber Merkezi

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte sahillerdeki yoğunluk artarken, uzmanlardan deniz ekosistemine ilişkin önemli uyarılar geldi. Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz çayırları ve pusula denizanasına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

DENİZ ÇAYIRINDAN KORMA,

PUSULA DENİZANASINA DİKKAT ET!



Yaz geldi, havalar ısındı, okullar tatil oldu!

Deniz kıyıları dolup taşmaya başladı.

Keyfiniz bol olsun.



Ama iki uyarım var:



Birinci: Kıyılarımızın büyük bir kısmında deniz çayırı var. Plajda çayır gördüğünüzde… pic.twitter.com/IOUgWrNuVe — Mustafa SARI, Prof. Dr. (@profmustafasari) July 3, 2026

Sarı'nın açıklaması şu şekilde:

DENİZ ÇAYIRINDAN KORMA,

PUSULA DENİZANASINA DİKKAT ET!

Yaz geldi, havalar ısındı, okullar tatil oldu!

Deniz kıyıları dolup taşmaya başladı.

Keyfiniz bol olsun. Ama iki uyarım var:

Birinci: Kıyılarımızın büyük bir kısmında deniz çayırı var. Plajda çayır gördüğünüzde korkmayın! İçinde balık yavruları gibi zararsız deniz canlıları var. Orası onların evi. Çayırların sökülmesini istemek, deniz canlılarının evini yıkmak demek! Ayağınıza giyeceğiniz basit bir deniz ayakkabısı sizi korkularınızdan kurtarır!

Lütfen deniz çayırlarına zarar vermeyin. Çayır, dipteki sedimenti tutar, karbonu tutar, suyu berraklaştırır, kıyı erozyonunu önler, canlılara yaşam alanı olur.

İkincisi: Pusula denizanası, bizim denizlerimize son 20-25 yıl içinde geldi. Zehirli ve yakıcı bir denizanası türüdür, uzak durun. Renkleri çok güzel ama size dokunduğunda yakar, kızartır, kaşıntı yapar. Temas ederseniz, zehirli kapsülleri deniz suyu ile cildinizi tahriş etmeden temizleyin. Biraz sirke sürmek iyi gelebilir. Sağlık sorunlarınız artar veya geçmezse en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Denizi kirlettik, iklim değişimi sonucu sular ısındı ve denizanalarını yiyecek büyük balıkları aşırı avladık. Ortam onların çoğalmasına uygun hale geldi. Çare kirliliği azaltmak ve aşırı avcılığın önüne geçmek. O zamana kadar denizde pusula denizanası gibi türlere karşı dikkatli olmaya devam...