Boşaltılan gemideki sağlık taramalarına ilişkin endişe yaratan bir açıklama daha geldi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, gemide bulunan yolculardan birinin daha test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Salgınların ilk etapta fark edilmesinin zor olduğuna dikkat çeken Şenol, hastalığın tanımlanma sürecinin haftalar sürebileceğini belirterek, sürecin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şenol sosyal medya paylaşımında:

"SON DURUM Boşaltılan gemideki yolculardan birinin daha testi pozitif NOT: Salgın aniden bastırır ve şaşkınlık yaratır Hastalığı tanımlamak kolay değildir bu nedenle haftalar geçer Sağlık Sistemleri, tüm zamanlarda tüm sağlık krizlerini yönetecek çeviklikte olmalıdır Sağlık Sistemi budur" ifadelerini kullandı.