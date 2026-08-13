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Kaynak: AA

Uluslararası bir araştırma ekibi, NASA’ya ait James Webb Uzay Teleskobu'nun kaydettiği görüntüler arasında öne çıkan "MoM-BH*-1" kodlu, etrafa parlak kırmızı ışık saçan cismi mercek altına aldı.

YILDIZ GÖRÜNÜMLÜ DEVASA KARA DELİK

Bilgisayar simülasyonlarıyla yürütülen analizler sonucunda, objenin bilinen nükleer füzyonla çalışan devasa bir yıldız olmadığı anlaşıldı. Güneş Sistemi boyutlarında olduğu değerlendirilen cismin, etrafı oldukça yoğun bir gaz tabakasıyla kaplanmış bir kara delik olabileceği kaydedildi.

Bu yoğun gaz örtüsü sebebiyle dışarıdan bakıldığında tıpkı parlak bir yıldızı andıran yapının, sıradan bir yıldızın üretebileceğinden yaklaşık 100 milyar kat daha fazla enerji yaydığı belirlendi.

EVRENİN ERKEN DÖNEMLERİNE IŞIK TUTUYOR

Dünya'dan milyarlarca ışık yılı uzakta konumlanan kozmik cismin, Büyük Patlama'dan yaklaşık 660 milyon yıl sonra şekillendiği tahmin ediliyor.