Dünya genelinde uzay ajanslarının gözünü diktiği Ay'ın güney kutbu, derin kraterlerinde sakladığı devasa su buzu rezervleriyle gelecekteki kalıcı insanlı üsler için kritik önem taşıyor. Ancak bu bölgelerin hiçbir zaman Güneş ışığı almaması, keşif araçlarının (rover) enerji ihtiyacını karşılamasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Harbin Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, bu mühendislik kördüğümünü çözmek için yenilikçi bir yöntem sundu. Geliştirilen projeye göre, kutup bölgesinde sürekli Güneş gören yüksek tepelere yerleştirilecek güneş panelleri ve lazer vericileri, ürettikleri elektriği lazer ışınlarına dönüştürerek doğrudan karanlık kraterlerin derinliklerine fırlatacak.

AĞIR BATARYALAR VE KİLOMETRELERCE UZUNLUKTAKİ KABLOLAR TARİH OLUYOR

Önerilen sistem sayesinde, krater tabanlarında zorlu görevler yürütecek olan keşif araçları, kendilerini yavaşlatan devasa batarya paketlerini taşımak zorunda kalmayacak. Aynı zamanda engebeli Ay arazisine kilometrelerce uzunlukta güç kabloları döşemek gibi riskli ve maliyetli yöntemler de tamamen ortadan kalkacak. Keşif araçlarının üzerine yerleştirilecek özel fotoelektrik alıcılar, kendilerine ulaşan lazer ışınlarını anında yeniden elektrik enerjisine çevirerek aracın motorlarını ve bilimsel cihazlarını besleyecek.

NASA VERİLERİYLE TEST EDİLEN KUSURSUZ İSTASYON AĞI

Çinli uzmanlar, bu fütüristik teknolojiyi hayata geçirmek için sadece tek bir kuleye güvenmiyor. Ay yüzeyinde birbirine bağlı çok sayıda kuleden oluşan akıllı bir enerji şebekesi kurulması planlanıyor. Araştırma ekibi, en ideal istasyon konumlarını belirlemek için NASA’nın Ay yörünge uydularından elde ettiği hassas topoğrafya verilerini kullanarak Shackleton Krateri çevresinde bilgisayar simülasyonları gerçekleştirdi. Yapılan testler, stratejik noktalara yerleştirilen lazerlerin, 5 kilometrelik bir yarıçapta hareket eden araç kesintisiz bir şekilde ilerlese bile onu çalıştırabilecek güçte enerji aktarabildiğini kanıtladı. Projenin gerçeğe dönüşmesi halinde, Ay'ın en gizemli ve erişilmez noktaları insanlığın kesintisiz keşfine açılacak.