Sıkıştırıp soyuyorlardı: Toplu taşımada vurgun yapan şebeke çökertildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, 3-5 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin, toplu taşıma araçlarında ‘sıkıştırma’ ve ‘perdeleme’ yöntemlerini kullanarak 25 ayrı yankesicilik olayını gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin bu olaylarda mağdurları yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi.