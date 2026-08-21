Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Sıkıştırıp soyuyorlardı: Toplu taşımada vurgun yapan şebeke çökertildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sıkıştırıp soyuyorlardı: Toplu taşımada vurgun yapan şebeke çökertildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında özellikle yabancı turistleri hedef alarak yankesicilik yaptıkları öne sürülen 20 kişilik şebekeye darbe vurdu. Turistlerin yoğun olduğu ilçelerde milyonlarca liralık vurgun yapan şebekenin yöntemleri çözüldü.

Kaynak: DHA
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Sıkıştırıp soyuyorlardı: Toplu taşımada vurgun yapan şebeke çökertildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı. - Resim: 1

İstanbul’da toplu taşıma araçlarında özellikle yabancı turistlere yönelik yankesicilik yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 25 ayrı olayda yaklaşık 5 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

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Sıkıştırıp soyuyorlardı: Toplu taşımada vurgun yapan şebeke çökertildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı. - Resim: 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fatih, Beyoğlu,

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Sıkıştırıp soyuyorlardı: Toplu taşımada vurgun yapan şebeke çökertildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı. - Resim: 3

Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüpsultan’da bulunan toplu taşıma araçlarında yabancı turistlere yönelik yankesicilik olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

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Sıkıştırıp soyuyorlardı: Toplu taşımada vurgun yapan şebeke çökertildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı. - Resim: 4

Yapılan incelemelerde, 3-5 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin, toplu taşıma araçlarında ‘sıkıştırma’ ve ‘perdeleme’ yöntemlerini kullanarak 25 ayrı yankesicilik olayını gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin bu olaylarda mağdurları yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi.

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Sıkıştırıp soyuyorlardı: Toplu taşımada vurgun yapan şebeke çökertildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı. - Resim: 5
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Sıkıştırıp soyuyorlardı: Toplu taşımada vurgun yapan şebeke çökertildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı. - Resim: 6
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Sıkıştırıp soyuyorlardı: Toplu taşımada vurgun yapan şebeke çökertildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı. - Resim: 7
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Sıkıştırıp soyuyorlardı: Toplu taşımada vurgun yapan şebeke çökertildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı. - Resim: 8
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