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İddiaya göre oyuncular, gece eğlendikleri mekandan ayrıldıktan sonra arkadaş grubunun bir bölümünü taksiye bindirmek istedi. Bu sırada başka bir grubun da aynı taksiye binmek istemesi üzerine taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.

Kısa sürede tansiyonun yükseldiği olayda Nihat Altınkaya'nın duruma tepki gösterdiği, Atakan Özkaya'nın ise karşı gruba doğru yürüdüğü anlar kameralara yansıdı. Yaşanan gerginlik çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekerken, taraflar arasında bir süre sözlü atışma devam etti.

Öte yandan, başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir dizisinin yeni sezonunda Alper Çankaya'nın kadroda yer almayacağı daha önce açıklanmıştı.