Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 4-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 68 olaya müdahale edilirken 6 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 69 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 3,5 gram metamfetamin, 6 gram skunk, 222 gram bonzai, 364 adet sentetik ecza, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kök kenevir, 2 adet ekstasy ve 1 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi.